Інспекція УЄФА протягом тижня перевірить українські стадіони

Інспекція УЄФА прибуде в Україну для перевірки готовності стадіонів до єврокубкових матчів 8 червня і пробуде в країні три дні. Про це повідомляє Sport Arena.

У фокус інспекторів потраплять три стадіони, які претендують на проведення матчів Ліги Європи - "Ворскла ім. Олексія Бутовського в Полтаві, "Ніка" в Олександрії та "Славутич-Арена" у Запоріжжі.

Напередодні єврокубкового сезону УЄФА проведе дві таких інспекції, за підсумками яких прийме остаточне рішення. Перший візит фахівців УЄФА буде носити консультативний характер.

Зазначається, що стадіон "Ворскла" має всі шанси отримати дозвіл на проведення матчів Ліги Європи - як попередніх стадій, так і групового турніру.

При цьому "Ніка", яка є домашнім стадіоном ФК "Олександрія", і "Славутич-Арена", де проводить домашні матчі луганська "Зоря", мають проблеми.

"Ніка" вміщує 7 тисяч глядачів, чого недостатньо для проведення групового турніру Ліги Європи. Мінімально допустима УЄФА кількість місць - 8 тисяч.

На "Славутич-Арені" необхідно провести роботи з освітленням, а також встановити турнікети при вході на стадіон. На даний момент луганський клуб не домовився з міською владою Запоріжжя у питанні реконструкції стадіону, а тому "Зоря", як і рік тому, може проводити домашні матчі Ліги Європи в Києві.