Ярославський "готовий думати" над своїм поверненням у футбол

Колишній власник і президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський заявив, що готовий думати про своє повернення у футбол. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".

При цьому мова не йде про купівлю "Металіста". За словами Ярославського, ні зараз, ні раніше він не збирався купувати або забирати безкоштовно харківський клуб у Сергія Курченка.

"Добре, що є цей бренд "Металіст". Значить треба думати про інший якийсь клуб. Треба думати про футбол. А як він буде називатися – це інше питання. Не буде "Металіста", значить, буде інший. Я готовий про це думати. Але зараз давати якісь обіцянки я не готовий, тому що ще не охолов небіжчик "Металіст", – сказав Ярославський.

Екс-президент "Металіста" також у черговий раз прокоментував діяльність Сергія Курченко на посаді голови клубу.

"Він думав, що одягне шарфик "Металіста", який я створив, сяде на стадіон, який я побудував, запросить моїх друзів чи опонентів навколо себе – і все буде добре. Але так не буває", - підкреслив Ярославський.

Як повідомляв УНІАН, "Металіст" не отримав атестат для участі у Прем'єр-лізі на наступний сезон. Майбутнє клубу знаходиться під питанням.

Кілька днів тому в Харкові відбулася акція вболівальників на підтримку "Металіста". На зустрічі, зокрема, були присутні колишній спортивний директор клубу Сергій Красніков і колишній головний тренер команди Мирон Маркевич.