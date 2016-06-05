Напередодні Євро-2016. Росія не змогла обіграти Сербію, Швеція розгромила Уельс

Сьогодні відбулися п'ять товариських матчів, в яких команди-учасники Євро-2016 готувалися до чемпіонату Європи.

Збірні Бельгії, Швеції і Туреччини здобули перемоги відповідно над Норвегією, Уельсом і Словенією. При цьому, Чехія несподівано поступилася Південної Кореї, а Росія матч проти Сербії звела до нічиєї. Чехія - Південна Корея - 1:2 (0:2) Голи: Сухі (46) - Юн Біт Гарам (26), Сок Хьон Джун (41). Швеція - Уельс - 3:0 (1:0) Голи: Форсберг (40), Люстіг (57), Гвідетті (87). Бельгія - Норвегія - 3:2 (1:1) Голи: Лукаку (3), Азар (70), Сіман (73) - Кінг (21), Беріша (48). Росія - Сербія - 1:1 (0:0) Голи: Дзюба (85) - Мітровіч (88). Словенія - Туреччина - 0:1 (0:1) Гол: Бурак Йілмаз (6).

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