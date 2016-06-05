Напередодні Євро-2016. Росія не змогла обіграти Сербію, Швеція розгромила Уельс
23:10, 05 червня 2016Футбол
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Сьогодні відбулися п'ять товариських матчів, в яких команди-учасники Євро-2016 готувалися до чемпіонату Європи.
Reuters
Збірні Бельгії, Швеції і Туреччини здобули перемоги відповідно над Норвегією, Уельсом і Словенією.
При цьому, Чехія несподівано поступилася Південної Кореї, а Росія матч проти Сербії звела до нічиєї.
Чехія - Південна Корея - 1:2 (0:2)
Голи: Сухі (46) - Юн Біт Гарам (26), Сок Хьон Джун (41).
Швеція - Уельс - 3:0 (1:0)
Голи: Форсберг (40), Люстіг (57), Гвідетті (87).
Бельгія - Норвегія - 3:2 (1:1)
Голи: Лукаку (3), Азар (70), Сіман (73) - Кінг (21), Беріша (48).
Росія - Сербія - 1:1 (0:0)
Голи: Дзюба (85) - Мітровіч (88).
Словенія - Туреччина - 0:1 (0:1)
Гол: Бурак Йілмаз (6).
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