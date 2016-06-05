Львівські "Карпати" очолить Яремченко - ЗМІ

Новим головним тренером львівських "Карпат" стане Валерій Яремченко. Про це на своїй сторінці в Twitter написав тележурналіст і коментатор Віктор Вацко.

За його словами, асистентами наставника команди стануть колишній тренер запорізького "Металурга" Анатолій Чанцев, а також Володимир Безубяк, який керував грою "Карпат" у другій половині минулого сезону.

"Остаточно це? Знає тільки Петро Петрович [Дымынский]", - написав Вацко.

Нагадаємо, Яремченко вже очолював львівські "Карпати" в сезоні 2007/08, тоді команда завершила чемпіонат на 10-му місці.

Тренер відомий, насамперед, своєю роботою у донецькому "Шахтарі", де він працював головним тренером з 1989-го по 1994-й рік, з 1996-го по 1999-й, а також в сезоні 2002/03.

Раніше очікувалося, що головним тренером "Карпат" стане Анатолій Чанцев.