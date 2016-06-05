Дані Алвеш анонсував свій перехід з "Барселони" в "Ювентус"
Бразильський захисник незабаром має прибути в Турин для підписання контракту з новим клубом.
Відомий бразильський футболіст Дані Алвеш заявив, що його наступним місцем роботи стане італійський "Ювентус". Про це повідомляє ESPN, посилаючись на телеканал Sportitalia.
За словами захисника, через кілька днів він прибуде в Турин, щоб підписати контракт зі своїм новим клубом.
"Я хочу вигравати в Європі та Італії, — заявив Алвеш, - Я вже виграв безліч трофеїв з "Барселоною", але прийшов час насолоджуватися Італією і постаратися повернути "Ювентус" до вершини європейського футболу".
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що Дані Алвеш не буде продовжувати свій контракт з "Барселоною".
В каталонському клубі бразилець провів вісім сезонів, а до цього ще кілька років виступав в "Севільї". Дані Алвеш тричі вигравав Лігу чемпіонів, двічі - Кубок УЄФА, чотири рази - Суперкубок УЄФА і ще шість разів ставав чемпіоном Іспанії.
У сезоні 2008/09 Дані Алвеш був визнаний найкращим захисником чемпіонату Іспанії. Крім того, він кілька разів входив у символічні збірні світу за версією УЄФА і ФІФА.