Дані Алвеш анонсував свій перехід з "Барселони" в "Ювентус"

Відомий бразильський футболіст Дані Алвеш заявив, що його наступним місцем роботи стане італійський "Ювентус". Про це повідомляє ESPN, посилаючись на телеканал Sportitalia.

За словами захисника, через кілька днів він прибуде в Турин, щоб підписати контракт зі своїм новим клубом.

"Я хочу вигравати в Європі та Італії, — заявив Алвеш, - Я вже виграв безліч трофеїв з "Барселоною", але прийшов час насолоджуватися Італією і постаратися повернути "Ювентус" до вершини європейського футболу".

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що Дані Алвеш не буде продовжувати свій контракт з "Барселоною".

В каталонському клубі бразилець провів вісім сезонів, а до цього ще кілька років виступав в "Севільї". Дані Алвеш тричі вигравав Лігу чемпіонів, двічі - Кубок УЄФА, чотири рази - Суперкубок УЄФА і ще шість разів ставав чемпіоном Іспанії.

У сезоні 2008/09 Дані Алвеш був визнаний найкращим захисником чемпіонату Іспанії. Крім того, він кілька разів входив у символічні збірні світу за версією УЄФА і ФІФА.