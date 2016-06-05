"Манчестер Юнайтед" має підписати контракт з Ібрагімовічем до початку Євро-2016

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" підпише контракт зі шведським форвардом Златаном Ібрагімовічем до початку Євро-2016, який стартує 10 червня. Про це повідомляє Sky Sports, посилаючись на свої джерела.

На даний момент виконавчий директор "МЮ" Ед Вудвард і представники Ібрагімовіча погоджують останні деталі однорічного контракту шведа.

Форвард дістанеться "Юнайтед" безкоштовно, так як влітку у Ібрагімовича завершився контракт з французьким "ПСЖ", і зараз він перебуває в статусі вільного агента.

Зазначається, що на даний момент усі сторони переговорів зацікавлені в угоді. Ібрагімовіч хоче вперше у своїй кар'єрі зіграти в англійській Прем'єр-лізі і знову працювати з тренером Жозе Моуріньо, під керівництвом якого грав в міланському "Інтері" У 2008-2009 рр. Зараз швед не розглядає інші варіанти продовження кар'єри, крім "МЮ".

При цьому, Моурінью не збирається купувати для клубу іншого нападника, окрім Ібрагімовича. Моурінью бажає, щоб пару Ібрагімовичу у нападі склав 18-річний вихованець клубу Маркус Рашфорд.

У зв'язку з цим, португальський фахівець не став вступати в боротьбу з лондонським "Арсеналом" за форварда "Лестер Сіті" Джеймі Варді.

Нагадаємо, 31-річний Златан Ібрагімовіч раніше виступав у багатьох топ-клубах Європи - голландському "Аяксі", італійських "Ювентусі", "Інтері" та "Мілані", іспанській "Барселоні", французькому "ПСЖ". У всіх цих клубах швед вигравав місцевий чемпіонат, але ніколи не ставав володарем Кубка чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, Жозе Моуріньо став головним тренером "Манчестер Юнайтед" 27 травня, через два дні після того, як клуб звільнив з цієї посади голлндца Луї Ван Гаала.