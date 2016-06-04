Коноплянка привітав Україну з перемогою

Гравець збірної України та іспанської "Севільї" Євген Коноплянка відсвяткував перемогу збірної у товариському матчі з Албанією світлиною в соцмережі Instagram.

Євген зробив селфі на фоні сектору з вболівальниками команди й підписав його: "Украïнo, вcix з перемогою".

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України обіграла команду Албанії в останньому товариському матчі напередодні Євро-2016. Гра в італійському Бергамо завершилася з рахунком 3:1.