Коноплянка привітав Україну з перемогою

11:46, 04 червня 2016
Футбол
2395

Форвард "Севільї" виклав у соцмережу селфі на фоні вболівальників української команди в Бергамо.

instagram.com

Гравець збірної України та іспанської "Севільї" Євген Коноплянка відсвяткував перемогу збірної у товариському матчі з Албанією світлиною в соцмережі Instagram.

Євген зробив селфі на фоні сектору з вболівальниками команди й підписав його: "Украïнo, вcix з перемогою".

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України обіграла команду Албанії в останньому товариському матчі напередодні Євро-2016. Гра в італійському Бергамо завершилася з рахунком 3:1.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter