Коноплянка привітав Україну з перемогою
11:46, 04 червня 2016Футбол
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Форвард "Севільї" виклав у соцмережу селфі на фоні вболівальників української команди в Бергамо.
instagram.com
Гравець збірної України та іспанської "Севільї" Євген Коноплянка відсвяткував перемогу збірної у товариському матчі з Албанією світлиною в соцмережі Instagram.
Євген зробив селфі на фоні сектору з вболівальниками команди й підписав його: "Украïнo, вcix з перемогою".
Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України обіграла команду Албанії в останньому товариському матчі напередодні Євро-2016. Гра в італійському Бергамо завершилася з рахунком 3:1.
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