Фоменко: Не варто переоцінювати значення контрольних матчів

Тренер збірної України Михайло Фоменко прокоментував перемогу в останньому контрольному матчі команди перед Євро-2016 над Албанією (3:1).

"Як я вже неодноразово говорив, контрольні ігри — важливі, але їх значення не варто переоцінювати. І настрій, і мотивація будуть зовсім іншими, коли розпочнеться фінальна частина. Будуть інші команди, і буде інший футбол. Не знаю тренерів, які були б всім задоволені. З того, що ми сказали хлопцям на установці, те, щось виконано, а щось ні. З іншого боку, ми завжди говоримо гравцям: виходячи на футбольне поле, ви повинні пам'ятати, що головне — це результат", — почав наставник збірної України.

"Ми ведемо цілеспрямовану підготовку до фінальної частини, до початку якої залишається ще майже 10 днів. Дай Бог, щоб гравці не отримували травми. А те, що у них дуже багато бажання зіграти у фінальній частині — цього не віднімеш. Головне, щоб їх емоції їм допомагали, а не заважали. Говорити зараз, задоволені ми чи ні, ще рано. Відбулася фактично наша заключна контрольна гра, але шматок роботи ще належить зробити. Сьогодні щось виходило, щось - ні, не можна бути задоволеним усім. А ось те, що є бажання виконати поставлене завдання — це важливо. Не просто вийти на футбольне поле, а, насамперед, дотримуватися принципи побудови гри, які гравці отримують на тактичних заняттях", - зазначив тренер.

"Якщо ми пропускаємо голи, вся команда відповідає за це, тому що всім колективом ми обороняємося і атакуємо. Так, є грубі помилки. Коли гравці допускають такі помилки — це означає, що над певними аспектами гри слід працювати, відточуючи ці моменти на тренуваннях. Як би люди не хотіли, але теорія — це теорія, а всі помилки виправляються тільки через практику. У нас ще буде розбір ігрових епізодів і відповідна робота на тренуваннях. Хлопці будуть попереджені: ті недоліки, які мали місце сьогодні, в сьогоднішньому дні і повинні залишитися, а не перенестися на завтра або післязавтра", - додав фахівець.

А говорячи про персоналії, зауважив: "Чи зможе Коваленко замінити Гармаша в основі? У збірній існує конкуренція. Якщо протягом того часу, що залишився Коваленко доведе, що сильніше Гармаша, буде грати. Все залежить від ставлення до роботи і виконання поставлених завдань. Своєю грою футболісти повинні змусити нас зробити вибір на їхню користь. Як ми завжди говоримо, шанси є навіть тоді, коли їх немає. Але у Коваленко є шанс", — резюмував Фоменко.

Як повідомляв УНІАН, на Євро-2016 у Франції збірна України виступить у групі з командами Німеччини, Польщі і Північної Ірландії. Турнір пройде з 10 червня по 10 липня. Перший матч українці проведуть 12 червня проти команди Німеччини.