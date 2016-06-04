Фани "Металіста": Курченко повинен сидіти у в'язниці

Її організували фани, щоб підтримати улюблену команду, яка наразі переживає важкі часи, і закликати владу звернути увагу на проблеми клубу.

«Металіст» – це серце Харкова. «Металіст» повинен жити і він буде жити! Влада повинна якось втрутитися!», - заявив легендарний воротар «Металу» Олександр Горяїнов.

Він зізнався, що сподівається на те, що колишній власник і президент «Металіста» Олександр Ярославський повернеться і допоможе команді.

«Я сподіваюся на це», - сказав Горяїнов.

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Його підтримали легендарний тренер «Металіста» Мирон Маркевич, під керівництвом якого клуб стабільно займав призові місця в національному чемпіонаті і брав участь в Кубку УЄФА (Ліга Європи), та Євген Красніков, колишній спортивний директор клубу.

На повернення Ярославського сподіваються і фани. Вони розгорнули банери «Ярославський, рятуй Метал!» і «Влада, не дай знищити «Металіст!».

«Якщо повернеться Ярославський, це буде чудово, тому що це людина, яка побудувала «Металіст». Він знає, що таке клуб, як це працює. Навряд чи хтось інший буде розглядати варіант такої інвестиції в прифронтове місто», - вважає один з організаторів акції Ігор Лядов.

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Він додав, що в нинішньому жалюгідному стані «Металіста» (кількамісячні борги по зарплаті, Федерація футболу України відмовила клубу у видачі атестатів на участь у чемпіонаті України сезону 2016-2017 рр. і т.д.) вболівальники звинувачують нинішнього власника і вважають, що його потрібно притягнути до відповідальності

«Цей чоловік повинен сидіти у в'язниці. Фанати не вірять нинішньому власнику, вони його ненавидять всією душею», - сказав Лядов.

Акція завершилася фаєр-шоу.