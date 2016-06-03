Збірна України виграла у Албанії в останньому контрольному матчі перед Євро

В італійському Бергамо завершився товариський матч національних збірних України і Албанії, в якому підопічні Михайла Фоменка здобули перемогу з рахунком 3:1.

Доля матчу була вирішена на самому початку другого тайму.

Команди дуже бурхливо почали гру і обмінялися голами в перші 12 хвилин матчу. На 8-й хвилині українці швидко розіграли штрафний на правому фланзі, Євген Коноплянка прострілив і Тарас Степаненко проштовхнув м'яч у ближній кут. Щоправда, за 4 хвилини, Армандо Садка зрівняв рахунок. На перерву команди пішли при рівності.

Однак, вже на самому початку другого тайму, на 49-й хвилині, українці знову вийшли вперед. Після навісу Бутко з лівого флангу Зозуля головою пробив з лінії воротарського - Беріша в стрибку відбив м'яч прямо на ногу Андрію Ярмоленку, який добиваючи м'яч у порожні ворота не схибив. А вже в кінцівці, на 87-й хвилині, Коваленко з лівого флангу прострілив на дальню штангу, захисник у падінні вибив м'яч під удар Євгену Коноплянці і той розстріляв ворота - 3:1.

Таким чином, українці здобули четверту перемогу в чотирьох товариських матчах в 2016-му році. Раніше з однаковим рахунком 1:0 були обіграні команди Кіпру та Уельсу, а збірна Румунії була переможена з рахунком 4:3.

Наступної неділі, 12 червня, збірна України проведе перший матч в рамках Євро-2016 - проти команди Німеччини.