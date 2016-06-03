Гравці збірної України скинули в басейн Хачеріді (відео)
17:15, 03 червня 2016Футбол
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Жарт щодо захисника "Динамо" вдався.
dynamo.kiev.ua
Після того, як збірна України зробила колективне фото в пронумерованих футболках, гравці вирішили повеселитися, повідомляє Футбол 1.
Внаслідок спланованого жарта в басейні виявився Євген Хачеріді. Нібито, йому помстилися за запізнення на зйомку. Товариші по команді скинули гравця в басейн і відобразили відео цього моменту.
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