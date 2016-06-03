Гравці збірної України скинули в басейн Хачеріді (відео)

Після того, як збірна України зробила колективне фото в пронумерованих футболках, гравці вирішили повеселитися, повідомляє Футбол 1.

Внаслідок спланованого жарта в басейні виявився Євген Хачеріді. Нібито, йому помстилися за запізнення на зйомку. Товариші по команді скинули гравця в басейн і відобразили відео цього моменту.