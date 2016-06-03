Фоменко прибрав Гусєва через його конфлікт з молоддю "Шахтаря" - джерело в збірній

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко вирішив не включати досвідченого півзахисника Олега Гусєва в підсумкову заявку команди на Євро-2016 не через ігрові показники Гусєва, повідомляє ua-football з посиланням на джерела в команді.

«Фізична форма Олега тренерів цілком задовольняла, - говорить джерело. – Не витримав Фоменко того, що Гусєв під час тренувань і в побуті систематично придушував своїми словами і вчинками молодих гравців, які належать «Шахтарю». Мова про Коваленка, Петряка і Малишева. Щоб не було ризику розвалити колектив під час чемпіонату Європи, Гусєва до Франції вирішили не брати».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українська збірна проведе заключний перед стартом на континентальній першості товариський поєдинок. О 21:30 в Бергамо на стадіоні «Атлетиці Адзуррі Д ' Італія» команда Михайла Фоменка зіграє зі збірною Албанії.