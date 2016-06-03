Матч Україна - Албанія покажуть два телеканали
15:40, 03 червня 2016Футбол
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Гру можна буде переглянути на загальнодоступному каналі "Україна" та на спеціалізованому "Футбол 2".
ua-football.com
Останній товариський матч збірної України перед Євро-2016 покажуть одразу два телеканали.
Пряму трансляцію гри будуть вести "Україна" та спеціалізований "Футбол 2".
Матч пройде сьогодні в італійському Бергамо. Початок гри - о 21.30 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, збірна України на Євро-2016 зіграє в групі з командыми Німеччини, Північної Ірландії та Польщі. Перший матч - з фаворитами групи Німеччиною - відбудеться 12 червня.
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