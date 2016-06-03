Матч Україна - Албанія покажуть два телеканали

Останній товариський матч збірної України перед Євро-2016 покажуть одразу два телеканали.

Пряму трансляцію гри будуть вести "Україна" та спеціалізований "Футбол 2".

Матч пройде сьогодні в італійському Бергамо. Початок гри - о 21.30 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, збірна України на Євро-2016 зіграє в групі з командыми Німеччини, Північної Ірландії та Польщі. Перший матч - з фаворитами групи Німеччиною - відбудеться 12 червня.