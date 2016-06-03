У штаб-квартирі ФІФА пройшли обшуки у справі про корупцію

У штаб-квартирі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в Цюріху пройшли обшуки, санкціоновані генеральною прокуратурою Швейцарії повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Під час обшуків були вилучені документи і електронні дані. «Обшуки проведені з метою підтвердження наявних результатів розслідування і отримання додаткової інформації», — заявили в прокуратурі.

За заявою прокурора, розслідування стосується осіб, раніше згаданих у звітах по справі про корупцію у ФІФА, а також нових підозрюваних, імена яких поки не називаються. Президента організації Джанні Інфантіно у фігурантів списку немає.

Напередодні з'явилася інформація, що комітет з етики ФІФА може тимчасово відсторонити Інфантіно від роботи через знищення запису засідання ради ФІФА, що пройшов у Мексиці під час 66-го конгресу організації в травні 2016 року.

Інфантіно обрали президентом ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року. На цій посаді він змінив Йозефа Блаттера, який склав повноваження після серії корупційних скандалів в організації.