Збірна України є фаворитом на ставках букмекерів в останньому товариському матчі перед Євро

Аналітики букмекерських контор вважають збірну України фаворитом у майбутньому товариському матчі проти команди Албанії, повідомляє спеціалізований портал betexplorer.com.

За даними сайту, який зібрав коефіцієнти на матч 24 найбільших світових контор, середня ставка на перемогу команди України становить 1,92 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,25 до 1, а на перемогу албанців - 4,18 до 1.

Найбільш високо шанси українців на перемогу оцінюють Sportingbet, Тірісо і Уouwin - лише 1,85 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч Албанія - Україна відбудеться сьогодні ввечері в італійському Бергамо. Початок гри о 21.30 за київським часом.