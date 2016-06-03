Президент УЄФА Платіні відмовився від відвідування матчів Євро-2016

Мішель Платіні не буде відвідувати матчі чемпіонату Європи у Франції. Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не хоче спровокувати новий конфлікт з Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА), повідомляє Telegraaf.nl.

Раніше Платіні отримав запрошення від Французької федерації футболу відвідати матчі в якості приватної особи. Разом з тим, відвідування стадіону чиновником може трактуватися як порушення статуту ФІФА про повну заборону на футбольну діяльність з боку екс-гравця збірної Франції.

Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд в Лозанні відсторонив президента УЄФА Мішеля Платіні від футболу на чотири роки через корупційний скандал. Приводом стало те, що в 2011 році на рахунки Платіні був переведений платіж у розмірі 1,8 мільйона євро від колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера.

Вибори нового президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбудуться 14 вересня 2016 року на конгресі організації в Афінах. В цей день Платіні повинен офіційно залишити посаду президента.