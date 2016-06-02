Напередодні Євро-2016: Англія у кінці матчу здобула перемогу над Португалією
23:55, 02 червня 2016Футбол
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Єдиний м'яч у грі забив захисник "МЮ" Кріс Смоллінг.
Reuters
В єдиному товариському матчі дня між учасниками Євро-2016 збірна Англії з рахунком 1:0 обіграла Португалію.
Єдиний м'яч у грі на 86-й хвилині забив захисник "Манчестер Юнайтед" Кріс Смоллінг, який головою замкнув подачу з флангу від Рахіма Стерлінга.
Важливо зазначити, що в матчі не брав участь лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду, який через участь у фіналі Ліги чемпіонів приєднався до національної команди пізніше за інших гравців.
Крім того, з 35-ої хвилини Португалія грала в меншості - червону картку отримав Бруну Алвеш.
Англія - Португалія - 1:0 (0:0)
Гол: Смоллінг (86).
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