Напередодні Євро-2016: Англія у кінці матчу здобула перемогу над Португалією

В єдиному товариському матчі дня між учасниками Євро-2016 збірна Англії з рахунком 1:0 обіграла Португалію.

Єдиний м'яч у грі на 86-й хвилині забив захисник "Манчестер Юнайтед" Кріс Смоллінг, який головою замкнув подачу з флангу від Рахіма Стерлінга.

Важливо зазначити, що в матчі не брав участь лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду, який через участь у фіналі Ліги чемпіонів приєднався до національної команди пізніше за інших гравців.

Крім того, з 35-ої хвилини Португалія грала в меншості - червону картку отримав Бруну Алвеш.

Англія - Португалія - 1:0 (0:0)

Гол: Смоллінг (86).