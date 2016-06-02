Молодіжна збірна України виборола третє місце на турнірі пам’яті Валерія Лобановського

У Києві на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського було зіграно матч за третє місце на XIII турнірі пам’яті Валерія Лобановського між молодіжними збірними України та Австрії. У запеклій боротьбі та за підсумками серії пенальті перемогу святкували українці, повідомляє прес-служба ФФУ.

У першій половині гри обидві команди створили низку можливостей для взяття воріт, але пощастило українській «молодіжці». За кілька хвилин до перерви Лучкевич заробив штрафний, який був майстерно реалізовано Данченком - 1:0.

Другий тайм розпочався з атак австрійців, які активно пресингували та затиснули українців біля їх воріт. Найбільше за усіх розігрався форвард австрійців Грегоріч. Протягом усього матчу він мав не менше трьох гольових моментів та віддав ще кілька небезпечних пасів.

Тим не менш, гол у відповідь забив Фрізенбіхлер, який на передостанній хвилині поцілив фактично у порожні ворота.

Тож долю поєдинку було вирішено у серії післяматчевих пенальті. Усі удари українців виявилися влучними , а от австрійці схибили вже під час першого одинадцятиметрового, який відбив Підківка. Не дивно, що голкіпера молодіжної збірної України було визнано найкращим воротарем XIII турніру пам’яті Валерія Лобановського.

Україна U-21 – Австрія U-21 – 1:1 (5:3, по пенальті)

Україна U-21: Роман Підківка - Павло Лук'янчук, Олександр Сваток (к), Микола Матвієнко, Тарас Качараба, Олег Данченко, Бека Вачіберадзе, Мар’ян Швед, Роман Яремчук, Артем Беседін, Валерій Лучкевич

Головний тренер Олександр Головко