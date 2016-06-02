Фоменко перед товариським матчем з Албанією: "У збірній зібрані усі найсильніші"

Головний тренер збірної України поспілкувався з журналістами напередодні контрольного матчу з командою Албанії. Михайло Фоменко дав прес-конференцію у готелі «Іден Рок» в Асконі, де готуються «синьо-жовті», повідомляє прес-служба ФФУ.

Зокрема, стосовно готовності команди до фінального турніру Євро-2016, Фоменко відзначив: Що би і хто б не казав, а відповіді на всі запитання завжди дає гра. Ми наполегливо готуємося до турніру. Хлопці розуміють, що рівень матчів континентальної першості буде відчутно відмінним від чемпіонату України. На нас чекають нелегкі зустрічі. Всі наші гравці – живі-здорові, тренуються, претензій щодо роботи ні до кого немає. Завтра – контрольна гра з Албанією, яка також дасть нам інформацію щодо того, як ми готуємся і що треба ще зробити.

Стосовно конкретного кадрового питання щодо Олега Гусєва, тренер заявив: "Гадаю, полеміка щодо вибору була б у будь-якому разі, навіть якби шість прізвищ були б іншими. У кожного – своя робота, кожен по- своєму бачить: тренерський штаб і ваші колеги. До 1 червня ми мали сформувати остаточну заявку і, звісно, це була не дуже приємна місія, тому що з багатьма гравцями ми пройшли Крим, Рим і мідні труби. У цьому виборі було мало приємного, але ми завжди виходимо від справи, якою займаємося: хто був кращий на сьогодні, той і був вибраний для виступу на Євро. Тренерський штаб зробив такий вибір. Перед поїздкою сюди ми хлопцям казали, що сьогодні вас – 29, а залишиться менше. Все залежить від вас. Ми ж не прокинулися 31 травня і нам щось наснилося. Перш за все, ми завжди відштовхувалися і відштовхуємося від справи. Найсильніші на сьогоднішній день гравці залишилися у таборі збірної. Саме тому на їхню користь було зроблено вибір".

Що стосуєть гравців з російського чемпіонату, Фоменко зазначив: "Якщо двома словами, тренерський штаб не був готовий викликати їх одразу. Спочатку ті хлопці, яких ми викликали на перший збір попрацювали, ми проаналізували отриману від тренувань інформацію. Після цього прийшли до думки що треба викликати більше кандидатів. Подивилися новоприбулих. Побачили, що ми, справді, були праві, викликавши цих гравців до збірної. Хіба був би сенс сильніших відправляти додому, а брати слабших?"

А на запитання про поразки у товариських матчах конкурентів по групі німців та поляків - чи це зробить їх злішими, а тому більш небезпечними відповів: "Під час підготовки до серйозних турнірів кожна команда ставить у контрольних іграх певні завдання, щоби отримати якомога більше інформації. І те, що суперник програє чи виграє у товариських матчах, не повинно вводити в оману. Мотивація футболістів у цих іграх аж ніяк не зрівняється з мотивацією в офіційних матчах. Головна мотивація буде на Євро, а результат багато в чому залежить від настрою і мобілізації на грі. Але ми беремо до уваги те, що відбувається в іграх опонентів, за якими спостерігають наші тренери. Вони дають нам чіткий виклад щодо цих ігор. Але коли розпочнеться турнір, мотивація буде незрівнянно іншою. Наш тренерський штаб вважає командою номер один в групі С – Німеччину, а за друге місце будуть боротися три інших збірних".

У п`ятницю вранці українці виїдуть до італійського Бергамо, де й відбудеться товариська гра Україна - Албанія. Початок матчу о 21.30 за київським часом.