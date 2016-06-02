Восьмирічному хлопчику-фанату зі Львова Франція відмовила у візі на Євро-2016

Французьке консульство відмовилося надати шенгенську візу українському футбольному фанату Володимиру Бобенчику, попри те, що він мав квитки на матчі Євро-2016 та сплачений авіапереліт, повідомляє Європейська правда з посиланням на сторінки фаната та його матері Мар’яни Бобенчик у Facebook.

""Дякую" консульству Франції!!! Мені відмовили у візі на Євро-2016, з поясненням - "ціль моєї поїздки не зрозуміла". Маючи квитки на всі матчі моєї збірної, квитки на літак туди-назад, бронь готелів та попередні шенгени у паспорті. Для Франції я не фанат", - йдеться у дописі.

Мама фаната розповіла, що родина подала документи для віз для Володі та обидвох його батьків. "Сьогодні нам до Львова передали з посольства всі три паспорти без віз та окремо – листи про причини відмови. В них зазначений пункт про не доведену мету поїздки", - зазначила Мар’яна Бобенчик.

Попри надані посольству документи, консул ухвалив рішення, що "інформація, надана, щоб обгрунтувати цілі та умови можливого перебування, не виглядає переконливою".

Раніше повідомлялося, що Франція спрощує умови надання віз фанатам, які мають квитки на матчі Євро-2016.

8-річний Володя Бобенчик добре відомий у футбольних колах та є, імовірно, найвідомішим маленьким фанатом в Україні. Він, зокрема, часто бере участь у тренуваннях збірної та офіційних заходах, пов’язаних із нею.