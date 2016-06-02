Дані Алвеш покине "Барселону" влітку

Бразилець Дані Алвеш покидає "Барселону" влітку цього року, заявив у четвер спортивний директор клубу Роберт Фернандес, повідомляє офіційний сайт каталонців.

"Це особисте рішення гравця, що клуб, зрозуміло, повинен прийняти", - сказав спортивний директор. При цьому він пояснив, що бразилець продовжив свій контракт на один сезон в кінці минулого сезону, для того, щоб допомогти команді, поки клуб не міг залучити нових гравців черезз заборону на трансфери, накладену на клуб Міжнародною федерацією футболу (ФІФА). Але можливість його відходу вже обговорювалася в ході тих переговорів.

Алвеш залишає каталонську команду після восьми сезонів, в ході яких він провів 391 матч. Бразилець займає друге місце за кількістю ігор для всіх іноземців в клубі на даний момент. Найближчим часом цей результат може перевищити тільки аргентинець Ліонель Мессі.

На рахунку гравця 23 титули у складі "Барселони", в числі яких 6 титулів чемпіона Іспанії, по 4 - Кубка і Суперкубка Іспанії, по 3 - переможця Ліги чемпіонів УЄФА, Суперкубка УЄФА і клубного чемпіонату світу.

У складі збірної Бразилії він двічі вигравав Кубок Конфедерацій та одного разу - Кубок Америки.