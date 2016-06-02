Україна піднялася на три рядки в рейтингу ФІФА

Збірна України піднялася на три сходинки в оновленому рейтингу національних сборынх ФІФА і тепер займає 19-е місце, повідомляється на офіційному сайті організації.

Зростання в таблиці сталося завдяки перемозі команди Михайла Фоменка у товариському матчі з Румунією з рахунком 4:3.

Україна обійшла в рейтингу Угорщину, Боснію і Герцеговину, а також Румунію.

Найкращою збірною світу за версією ФІФА залишається команда Аргентини, на другому місці йде Бельгія, а на третє місце вийшла Колумбія, яка обійшла збірну Чилі.

Також відзначимо позиції суперників збірної України в груповому турнірі Євро-2016: Німеччина займає третє місце, Північна Ірландія - 25-е, Польща - 27-е.

Перша десятка збірних виглядає так:

1. Аргентина

2. Бельгія

3. Колумбія (+1)

4. Німеччина (+1)

5. Чилі (-2)

6. Іспанія

7. Бразилія

8. Португалія

9. Уругвай

10. Австрія

Нагадаємо, наступний матч збірна України проведе завтра, 3 червня, проти команди Албанії. Зустріч буде носити товариський статус.