Україна піднялася на три рядки в рейтингу ФІФА
Команда Михайла Фоменка обігнала Угорщину, Румунію та Боснію.
Збірна України піднялася на три сходинки в оновленому рейтингу національних сборынх ФІФА і тепер займає 19-е місце, повідомляється на офіційному сайті організації.
Зростання в таблиці сталося завдяки перемозі команди Михайла Фоменка у товариському матчі з Румунією з рахунком 4:3.
Україна обійшла в рейтингу Угорщину, Боснію і Герцеговину, а також Румунію.
Найкращою збірною світу за версією ФІФА залишається команда Аргентини, на другому місці йде Бельгія, а на третє місце вийшла Колумбія, яка обійшла збірну Чилі.
Також відзначимо позиції суперників збірної України в груповому турнірі Євро-2016: Німеччина займає третє місце, Північна Ірландія - 25-е, Польща - 27-е.
Перша десятка збірних виглядає так:
1. Аргентина
2. Бельгія
3. Колумбія (+1)
4. Німеччина (+1)
5. Чилі (-2)
6. Іспанія
7. Бразилія
8. Португалія
9. Уругвай
10. Австрія
Нагадаємо, наступний матч збірна України проведе завтра, 3 червня, проти команди Албанії. Зустріч буде носити товариський статус.