Суркіс пояснив, чому "Динамо-2" вирішили ліквідувати

У подальшому існуванні київської команди "Динамо-2", яка виступала в Першій лізі чемпіонату України, немає сенсу. Про це сказав президент клубу Ігор Суркіс в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"У подальшому існуванні "Динамо-2" немає сенсу. Ця команда нам нічого не дала. На протязі багатьох років. Потенційно зіркові гравці і так стануть зірками", - заявив Суркіс.

На його думку, немає жодної необхідності в команді, яка не ставить перед собою турнірних завдань.

"Ім'я "Динамо" повинно асоціюватися з командою номер один. А не з командою номер два, яка не має жодних турнірних завдань. З самого початку я це розумів. І навіть Валерій Васильович Лобановський казав: "Ця команда хороша, але якщо вона не має турнірних завдань, то футболісти втрачають мотивацію". Хлопці грають собі, і грають. А для чого грають? Ну, програли, і програли - не страшно. Головне - не вилетіти. А ідеї, якою горіли б футболісти команди, просто немає. Команда, яка не ставить перед собою турнірних завдань, не потрібна. Впевнений в цьому на 100 відсотків. І ось сьогодні головний тренер "Динамо" [Сергій Ребров] ухвалив рішення про те, що команда "Динамо-2" не потрібна", - розповів президент клубу.

Нагадаємо, що в структурі "Динамо" є команди U-21 та U-19, які продовжать виступати у відповідних чемпіонатах під егідою Прем'єр-ліги.

При цьому, "Динамо-2", на відміну від молодіжних колективів, не могло по ходу сезону проводити ротацію гравців з основною командою. У зв'язку з цим в "дубль", як правило, направлялися футболісти, які переросли молодіжний вік, але за своїм рівнем не потрапляли до основного складу киян.

В останні роки єдиною турнірній метою "Динамо-2" було збереження місця у Першій лізі, з чим команда регулярно справлялася.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо про те, що в київському клубі прийняли рішення розформувати "Динамо-2".