Євро-2016: капітан збірної Німеччини може пропустити матч проти України

Центральний півзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер може пропустити стартовий поєдинок на Євро-2016 проти України, повідомляє Kicker.

За словами асистента головного тренера німецької команди Маркуса Зорга, Швайнштайгер знаходиться в гарній спортивній формі, але за станом здоров'я може пропустити матч-відкриття своєї команди.

Нагадаємо, протягом минулого сезону 31-річного Швайнштайгера переслідували травми, через які він пропустив кілька матчів свого клубу "Манчестер Юнайтед".

У відбірковому турнірі Євро-2016 Швайнштайгер зіграв за збірну Німеччини чотири матчі.

Як повідомляв УНІАН, у склад збірної Німеччини на Євро-2016 увійшли 14 гравців, які брали участь в тріумфальний для команди чемпіонаті світу 2014 року.