Напередодні Євро-2016: Росія поступилася Чехії, Іспанія розгромила Південну Корею

Збірна Польщі, яка є суперником збірної України у груповому турнірі Євро-2016, програла товариський матч Нідерландів з рахунком 1:2.

З таким же результатом завершила зустріч збірна Росії, яка поступилася Чехії. Крім того, Іспанія розгромила Південну Корею, Бельгія не змогла обіграти Фінляндію, а Ісландія програла Норвегії.

Іспанія - Південна Корея - 6:1 (3:0)

Голи: Давід Сілва (30), Фабрегас (32), Ноліто (38, 54), Мората (50, 89) - Чу Се Джон (83).

Росія - Чехія - 1:2 (1:0)

Голи: Кокорін (6) - Росіцкі (49), Нецід (90).

Норвегія - Ісландія - 3:2 (2:1)

Голи: Йохансен (1), Элланд (41), Серлот (67) - Інгасон (36), Сігурдссон (81, пенальті).

Бельгія - Фінляндія - 1:1 (0:0)

Голи: Лукаку (89) - Хамалайнен (53).

Польща - Нідерланди - 1:2 (0:1)

Голи: Енджейчик (60) - Янссен (33), Вейналдум (76).