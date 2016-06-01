Збірна України зробила офіційне фото до Євро-2016
22:19, 01 червня 2016Футбол
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Команда сфотографувалася на фоні швейцарських гір.
ffu.org.ua
Збірна України у складі 23 гравців, які відстоюватимуть інтереси держави у фінальній частині чемпіонату Європи, зробила командне фото, повідомляє прес-служба ФФУ.
Чудова сонячна погода і мальовничий швейцарський краєвид сприяли зйомці.
Нинішнє фото – своєрідна презентація ігрових номерів, під якими виступатимуть гравці на Євро-2016.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні футболістам збірної України присвоїли ігрові номери на Євро-2016.
Чемпіонат Європи з футболу 2016 року відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України зіграє на груповому етапі з командами Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.
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