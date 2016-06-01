Збірна України зробила офіційне фото до Євро-2016

Збірна України у складі 23 гравців, які відстоюватимуть інтереси держави у фінальній частині чемпіонату Європи, зробила командне фото, повідомляє прес-служба ФФУ.

Чудова сонячна погода і мальовничий швейцарський краєвид сприяли зйомці.

Нинішнє фото – своєрідна презентація ігрових номерів, під якими виступатимуть гравці на Євро-2016.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні футболістам збірної України присвоїли ігрові номери на Євро-2016.

Чемпіонат Європи з футболу 2016 року відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України зіграє на груповому етапі з командами Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.