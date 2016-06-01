Форвард Кравець про непотрапляння в збірну України: "Я переживу і буду тільки сильніше"

Форвард київського "Динамо" Артем Кравець відреагував на своє непотрапляння до складу збірної України на Євро-2016 записом на сторінці в Instagram.

"На жаль я не потрапив у заявку збірної на чемпіонат Європи... Я переживу і буду тільки сильніше, життя на цьому не закінчується!", - зазначив гравець.

Також, Кравець підкреслив: "Хочу розвіяти всі міфи з приводу причин мого від'їзду зі збірної. У мене було невелике розтягнення бічної зв'язки коліна, мені потрібно було на відновлення ще максимум пару днів! Так що зі здоров'ям у мене все гаразд і я був готовий допомагати нашій команді!".

"На жаль я не зможу цього зробити, але все одно вірю і бажаю тільки хорошого нашої збірної! Я дуже сподіваюся, що хлопці виступлять гідно і порадують всю країну!!! Удачі і везіння у Франції", - підсумував гравець.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні футболістам збірної України присвоїли ігрові номери на Євро-2016. З форвардів на турнір поїдуть Роман Зозуля, Євген Селезньов і Пилип Будківський.

Чемпіонат Європи з футболу 2016 року відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України зіграє на груповому етапі з командами Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.