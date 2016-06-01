"Динамо-2" припиняє існування

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Найближчий матч «Динамо-2» у Першій лізі стане останнім в історії цієї команди. Вадим Євтушенко вже про це знає. Це рішення не моє, а головного тренера Сергія Реброва. Він не бачить сенсу в існуванні «Динамо-2»", — сказав Ігор Михайлович.

Нагадаємо, що грою проти «Сум» сьогодні, в середу, 1 червня, друга команда завершує чемпіонат 2015/2016. Крім того, у більшості футболістів, заявлених за колектив Євтушенко, цього літа закінчуються контракти з «Динамо».