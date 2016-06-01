Футболіст збірної України Федецький: "Впевнений, що на Євро-2016 у нас буде фантастична підтримка"

Захисник збірної України Артем Федецький вірить у те, що на чемпіонаті Європи у Франції його команду підтримуватиме безліч українських вболівальників. Про це він сказав в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

"Кінець сезону нагадував період перед "стиками" (стикові матчі проти Словенії - прим. ред.): куди не вийдеш, наприклад, в парк з дитиною, до тебе підходили, бажали удачі, говорили, що вірять в нас. Ось з вами розмовляю - і мурашки по шкірі біжать. Це був такий адреналін! <...> Скажу чесно, вже давно я кожен день засинаю і прокидаюся з думкою про Євро. Важко навіть уявити, що буде перед самим турніром. Впевнений, кров буде вирувати і у нас, і у вболівальників. Хоч ми і граємо далеко від дому, але не сумніваюся, що у Франції у нас буде фантастична підтримка", - заявив футболіст.

Федецький також зазначив, що для нього виступи за збірну України - вершина в ігровій кар'єрі.

"Я б не став виділяти Еевро-2016. Головне тут - що для мене означає можливість грати за збірну. Це просто все! Це те, про що я мріяв усе своє життя. У мене росте син, і коли я його питаю: "Синочку, за який клуб ти хочеш грати?" Він відповідає: "За збірну України!" По-моєму, це найкраща відповідь. У національну команду запрошуються найкращі гравці, тому для мене збірна - це вже вершина. Я дуже пишаюся тим, що можу захищати честь рідної країни", - підкреслив Федецький.

Як повідомляв УНІАН, вчора стала відома заявка збірної України на Євро-2016. Для Артема Федецького, який виступає в національній команді з 2010-го року, виступ на чемпіонаті Європи стане першим в кар'єрі.