Футболістам збірної України присвоїли ігрові номери на Євро-2016

Гравці збірної України з футболу отримали персональні номери на час проведення Євро-2016, повідомляє УЄФА.

Гравці команди будуть виступати під такми номерами:

Воротарі - 1. Денис Бойко, Бешикташ, 12. Андрій Пятов, Шахтар, 23. Микита Шевченко, Зоря.

Захисники - 2. Богдан Бутко, Амкар, 3. Євген Хачеріді, Динамо, 5. Олександр Кучер, Шахтар, 13. В'ячеслав Шевчук, Шахтар, 17. Артем Федецький, Дніпро, 20. Ярослав Ракицький, Шахтар.

Півзахисники - 4. Анатолій Тимощук, Кайрат, 6. Тарас Степаненко, Шахтар, 7. Андрій Ярмоленко, Динамо, 9. Віктор Коваленко, Шахтар, 10. Євген Коноплянка, Севілья, 14. Руслан Ротань, "Дніпро", 16. Сергій Сидорчук, Динамо, 18. Сергій Рибалка, Динамо, 19. Денис Гармаш, Динамо, 21. Олександр Зінченко, Уфа, 22. Олександр Караваєв, Зоря.

Нападники - 8. Роман Зозуля, Дніпро, 11. Євген Селезньов, Шахтар, 15 Пилип Будківський, Зоря.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу 2016 року відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України зіграє на груповому етапі з командами Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.