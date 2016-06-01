"Карпати" визначилися з новим тренером - ЗМІ

Найближчим часом львівські "Карпати" оголосить про підписання контракту з екс-тренером запорізького "Металурга" Анатолієм Чанцевим, який змінить на посту головного тренера львів'ян Володимира Беззубяка, повідомляє Football.ua.

Раніше генеральний директор львів'ян Юрій Дячук-Ставицький заявляв, що "Карпати" розглядають кандидатури багатьох українських тренерів, серед яких колишній і нинішній керманич молодіжної збірної України Сергій Ковалець і Олександр Головко.

За інформацією видання, керівники клубу зупинили свій вибір на 58-річному Анатолії Чанцеве.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні 2015/2016 Чанцев очолював запорізький "Металург", поки клуб не припинив своє існування. Окрім "Металурга", Чанцев працював з такими командами, як харківський "Геліос" та луганська "Зоря".