Палкін: "Фінальна мета "Шахтаря" - виграти Лігу чемпіонів"

Головною турнірною метою донецького "Шахтаря" у найближчі роки є перемога в Лізі чемпіонів. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"З приводу нашої мети, все дуже просто. ми повинні виграти все в Україні - чемпіонат, кубок, суперкубок. Ми регулярно повинні виступати в груповому етапі Ліги чемпінов і виходити як можна далі.

Тому що наша фінальна мета - виграти Лігу чемпіонів, а якщо ми не будемо кожен рік грати в цьому турнірі, природно, цієї мети ми не досягнемо", - заявив Палкін.

Нагадаємо, раніше кращим результатом "Шахтаря" в Лізі чемпіонів був вихід у чвертьфінал турніру в 2011 році.