Напередодні Євро-2016: Австрія виграла у Мальти, Ірландія програла Білорусі

Сьогодні були зіграні два підготовчих матчу до чемпіонату Європи з футболу 2016 року.

Збірна Австрії з мінімальною різницею в рахунку змогла обіграти одну з найслабших команд континенту Мальту - 2:1.

При цьому, Ірландія з таким же рахунком поступилася збірній Білорусі під керівництвом екс-гравця київського "Динамо" Олександра Хацкевича.

Австрія - Мальта - 2:1 (2:0)

Голи: Арнаутовіч (4), Шопф (18) - Алаба (87, у свої ворота)

Ірландія - Білорусь - 1:2 (0:1)

Голи: Вард (71) - Гордєйчук (21), Володько (63)

Збірна Австрії в груповому турнірі Євро-2016 зіграє з Португалією, Ісландією та Угорщиною.

Ірландії на першому етапі турніру в суперники дісталися команди Італії, Бельгії та Швеції.