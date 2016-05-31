Напередодні Євро-2016: Австрія виграла у Мальти, Ірландія програла Білорусі
23:43, 31 травня 2016Футбол
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Потенційні аутсайдери груп на чемпіонаті Європи невиразно виглядають у товариських матчах.
Австрія обіграла Мальту / oefb.at
Сьогодні були зіграні два підготовчих матчу до чемпіонату Європи з футболу 2016 року.
Збірна Австрії з мінімальною різницею в рахунку змогла обіграти одну з найслабших команд континенту Мальту - 2:1.
При цьому, Ірландія з таким же рахунком поступилася збірній Білорусі під керівництвом екс-гравця київського "Динамо" Олександра Хацкевича.
Австрія - Мальта - 2:1 (2:0)
Голи: Арнаутовіч (4), Шопф (18) - Алаба (87, у свої ворота)
Ірландія - Білорусь - 1:2 (0:1)
Голи: Вард (71) - Гордєйчук (21), Володько (63)
Збірна Австрії в груповому турнірі Євро-2016 зіграє з Португалією, Ісландією та Угорщиною.
Ірландії на першому етапі турніру в суперники дісталися команди Італії, Бельгії та Швеції.
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