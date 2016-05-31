Іспанія назвала остаточний список футболістів на Євро-2016

Головний тренер збірної Іспанії Вісенте дель Боске назвав 23 футболістів, які поїдуть з командою на Євро-2016, повідомляє Іспанська федерація футболу.

До збірної не потрапив форвард лондонського "Челсі" Дієго Коста, який в 2015 році став найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги.

Крім того, не зіграють на Євро-2016 представники мадридського "Реала" Данини Карвахаль і Іско, а також один з провідних гравців мадридського "Атлетіко" Сауль.

Повністю заявка збірної Іспанії на Євро-2016 виглядає так:

Воротарі: Ікер Касільяс ("Порту", Португалія), Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англія), Серхіо Ріко ("Севілья");

Захисники: Жорді Альба, Жерар Піке, Марк Бартра (всі — "Барселона"), Ектор Бельерін ("Арсенал", Англія), Сесар Аспілікуета ("Челсі", Англія), Хуанфран ("Атлетіко"), Серхіо Рамос ("Реал Мадрид"), Мікель Сан Хосе ("Атлетік");

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Андрес Іньєста (обидва — "Барселона"), Сеск Фабрегас ("Челсі", Англія), Давід Сілва ("Манчестер Сіті", Англія), Тьяго Алькантара ("Баварія", Німеччина), Бруно Соріано ("Вільярреал", Вспания), Коке ("Атлетико"), Лукас Васкес ("Реал Мадрид");

Нападники: Альваро Мората ("Ювентус"), Аріц Адуріс ("Атлетик"), Ноліто ("Сельта"), Педро ("Челсі", Англія).

На стадії групового турніру Євро-2016 збірна Іспанії зіграє з Чехією, Туреччиною та Хорватією.