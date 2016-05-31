Збірна України програла Ізраїлю на Меморіалі Лобановського

Збірна України U-21 не змогла пробитися до фіналу ХІІІ міжнародного турніру пам'яті Валерія Лобановського.

У півфіналі команда Олександра Головка поступилася в серії пенальті команді Ізраїлю. Основний час матчу завершився з рахунком 1:1.

Україна U-21 – Ізраїль U-21 - 1:1 (по пенальті — 4:5)

Голи: Вачіберадзе (70) – Гозлан (52)

Україна U-21: Підківка, Яремчук (Арендарук, 64), Швед (Борячук, 64), Соболь (Лучкевич, 46), Мірошниченко (Данченко, 85), Вачіберадзе, Чачуа (Зубков, 46), Качараба, Матвієнко, Сваток, Лук'янчук;

Попередження: Лук'янчук, Мірошниченко – Голдберг, Балілті.

Таким чином, у четвер в матчі за третє місце збірна України зіграє з командою Австрії. У фінальному матчі зустрінуться Ізраїль та Сербія.