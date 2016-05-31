Пауло Фонсека - новий головний тренер донецького "Шахтаря"

Новим головним тренером донецького "Шахтаря" став португалець Пауло Фонсека, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з 43-річним фахівцем розрахований на два роки, фінансові умови договору клуб розголошувати не став. До роботи Фонсека приступить завтра, 1 червня.

"Я дуже щасливий, що стаю частиною такого клубу, як "Шахтар". Працювати в такому клубі – це величезна честь для будь-якого тренера. Хочу сказати вболівальникам, що ми будемо продовжувати всю ту роботу, яка велася багато років у "Шахтарі". Ми дуже амбітні і будемо всі свої амбіції вкладати в красивий і якісний футбол", – сказав Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня донецький "Шахтар" залишив румунський тренер Мірча Луческу, який провів в клубі 12 років.