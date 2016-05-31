Ультрас "Металіста" закликали харків'ян вийти на акцію в підтримку клубу

Фанати "Металіста" закликали всіх любителів футболу приєднатися до акції "Металіст повинен жити", яка відбудеться у п'ятницю у Харкові, в 20:00. Про це йдеться на сторінці ультрас в Facebook.

"Багато хто втратив надію, але не ми! Зараз нам всім потрібно показати що наша гордість, наша історія, наш Клуб реально потрібен Харкову. Ми будемо використовувати навіть найменшу можливість, що б врятувати Клуб. І повірте, шанс є! Нам треба всім показати, наскільки дорогий "Металіст" харків'янам!", - заявляють фанати.

Вони також стверджують, що на даний момент не все втрачено в процесі атестації "Металіста" і питанні збереження статусу клубу, якому минулого року виповнилося 90 років.

Ультрас підкреслили, що акція пройде без політичних гасел.

"Акція поза політики, жодних гасел і прапорів, тільки "Металіст"!", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, харківський "Металіст" не пройшов атестацію на наступний сезон Прем'єр-ліги і може припинити існування.