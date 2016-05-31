Офіційно: названо склад збірної України на Євро-2016

17:28, 31 травня 2016
Футбол
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Михайло Фоменко визначився з остаточною заявкою команди на чемпіонат Європи.

Фоменко назвал футболистов, которые поедут на Евро-2016 / УНИАН

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко визначився з остаточною заявкою на чемпіонат Європи-2016, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

До складу команди увійшли вісім гравців донецького "Шахтаря", п'ять гравців київського "Динамо", три представники "Дніпра". Також в команді присутні чотири легіонера - Денис Бойко, Анатолій Тимощук, Олександр Зінченко та Євген Коноплянка.

Зазначимо, що всі футболісти збірної України, які виступали в минулому сезоні в Росії, також потрапили в заявку.

Остаточна заявка збірної України виглядає так:

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Бешикташ", Туреччина), Микита Шевченко ("Зоря");

Захисники: Артем Федецький ("Дніпро"), Євген Хачеріді ("Динамо"), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, В'ячеслав Шевчук, Богдан Бутко (усі — "Шахтар");

Півзахисники: Руслан Ротань ("Дніпро"), Сергій Рибалка, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук (усі — "Динамо"), Євген Коноплянка ("Севілья", Іспанія), Анатолій Тимощук ("Кайрат", Казахстан), Олександр Караваєв ("Зоря"), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Уфа", Росія);

Нападники: Андрій Ярмоленко ("Динамо"), Роман Зозуля ("Дніпро"), Пилип Будківський ("Зоря"), Євген Селезньов ("Шахтар").

Порівняно з попередньою заявкою Михайло Фоменко відсіяв захисника Микиту Каменюку ("Зоря"), півзахисників Олега Гусєва ("Динамо"), Івана Петряка ("Зоря"), Максима Малишева ("Шахтар"), форвардів Артема Кравця ("Динамо") та Євгена Шахова ("Дніпро").

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