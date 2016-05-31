Київське "Динамо" посилилося екс-півзахисником "Ворскли" Громовим

Київське "Динамо" підписало контракт з українським півзахисником Артемом Громовим, повідомляє офіційний сайт клубу.

Термін угоди, який набирає чинності з 1 липня 2016 року, розрахований на три роки.

26-річний Громов народився в місті Стрий Львівської області, а на професійному рівні виступав лише в полтавській "Ворсклі". У чемпіонаті України на його рахунку 125 матчів і 25 голів.

Також Громов провів дві гри у складі національної збірної України.

Раніше перехід Громова в "Динамо" анонсував колишній асистент тренера киян Рауль Ріанчо. Однак президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що перехід гравця в київський клуб не відбудеться, оскільки у півзахисника є діючий контракт з "Ворсклою", який закінчується через півроку.

Вчора Громов і "Ворскла" достроково розірвали контракт за обопільною згодою, і футболіст став вільним агентом.