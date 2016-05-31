До заявки збірної Німеччини на Євро-2016 потрапили 14 чемпіонів світу

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов назвав остаточний склад футболістів, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи з футболу 2016 року. Про це повідомив офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

У заявку з 23 чоловік потрапили 14 осіб, які два роки тому виграли чемпіонат світу в Бразилії. Серед лідерів тієї команди відсутні лише екс-капітан Філіп Лам, захисник Пер Мертезакер і форвард Мірослав Клозе, які завершили міжнародну кар'єру.

Зазначимо, що другий великий турнір поспіль пропустить півзахисник дортмундської "Боруссії" Марко Ройс. Як і на ЧС-2014, він в останній момент отримав травму, яка не дозволить йому допомогти національній команді.

Повний список футболістів виглядає так:

Воротарі: Мануель Нойєр ("Баварія"), Бернд Лено ("Байєр"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона", Іспанія);

Захисники: Джером Боатенг ("Баварія"), Йонас Хектор ("Кельн"), Шкодран Мустафі ("Валенсія", Іспанія), Бенедикт Хеведес ("Шальке", Німеччина), Матс Хуммельс ("Боруссія" Дортмунд), Антоніо Рюдігер ("Рома", Італія), Емре Джан ("Ліверпуль", Англія);

Півзахисники: Тоні Кроос ("Реал Мадрид", Іспанія), Лерой Сані ("Шальке"), Андре Шюррле, Юліан Дракслер (обидва - "Вольфсбург"), Самі Хедіра ("Ювентус", Італія), Юліан Вайгль ("Боруссія" Дормунд), Бастіан Швайнштайгер ("Манчестер Юнайтед", Англія), Месут Озіл ("Арсенал", Англія), Джошуа Кімміх, Маріо Гьотце (обидва - "Баварія");

Нападники: Лукас Подольскі ("Галатасарай", Туреччина), Томас Мюллер ("Баварія"), Маріо Гомес ("Бешикташ", Туреччина).

Як повідомляв УНІАН, в останньому товариському матчі збірна Німеччини програла Словаччині з рахунком 1:3.

У груповому турнірі на Євро-2016 команда Йоахіма Льова зіграє проти України, Польщі і Північної Ірландії.