Луцька "Волинь" отримала право залишитися у футбольній Прем'єр-лізі

Атестаційний комітет ФФУ більшістю голосів прийняв рішення видати луцькій "Волині" атестат на новий сезон Прем'єр-ліги, повідомляє Sport Arena.

Рішення було прийнято, незважаючи на борги клубу перед колишніми футболістами. Крім того, ЗМІ стверджує, що "Волинь" не змогла надати гарантії своєї фінансової стабільності в майбутньому.

Видача атестату "Волині" означає, що, швидше за все, за підсумками сезону в Прем'єр-лігу з Вищої ліги вийде лише один клуб - кіровоградська "Зірка", яка стала чемпіоном другого дивізіону. "Черкаський Дніпро" та київська команда "Оболонь-Бровар", які борються за друге місце в чемпіонаті, в наступному сезоні знову будуть виступати у Вищій лізі.

Як повідомляв УНІАН, під час атестаційного періоду луцька "Волинь" не подавала документів для проходження атестації. Клуб разом з ужгородською "Говерлою" та харківським "Металістом" був виключений з Прем'єр-ліги.

Пізніше "Волинь" почала робити кроки для того, щоб розрахуватися з футболістами по боргах і отримати атестат для участі в наступному сезоні Прем'єр-ліги. В результаті, ФФУ надала шанс клубу продовжити виступи в елітному дивізіоні України.