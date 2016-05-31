Відомий екс-футболіст "Мілана" став заступником генсека ФІФА
Звонімір Бобан займатиметься в ФІФА розвитком гри і організацією змагань.
Знаменитий хорватський екс-футболіст "Мілана" і збірної Хорватії Звонімір Бобан призначений заступником генерального секретаря ФІФА, повідомляє Reuters.
47-річний Бобан сфокусується в організації на розвитку футболу, а також організації змагань.
Ще одним заступником генерального секретаря ФІФА став швейцарець Марко Віллігер. Разом з Бобаном він знаходиметься в підпорядкуванні у Фатми Самури - першої жінки-генсеку в історії ФІФА.
Нагадаємо, Звонімір Бобан відомий, перш за все, своїми виступами в італійському "Мілані" в 90-ті роки минулого століття. Крім того, в 1998 році Бобан в якості капітана команди привів збірну Хорватії до бронзових медалей на чемпіонаті світу у Франції.
Після завершення кар'єри футболіста в 2002 році Бобан отримав ступінь професора історичних наук, зайнявся ресторанним бізнесом і став авторитетним футбольним експертом на італійському ТБ.