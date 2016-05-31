Тренер Фонсека вже прибув до Києва, щоб підписати контракт з "Шахтарем"

Португальський тренер Паулу Фонсека прибув до Києва, де сьогодні має підписати контракт з донецьким "Шахтарем". Про це повідомляє Sport Arena.

Сьогодні вранці Фонсека відвідав офіс президента донецького клубу в українській столиці, де, можливо, обговорював останні деталі контракту з "гірниками".

Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін говорив, що про нового тренера "гірників" клуб оголосить 31 травня. На наступний день має відбутися представлення спеціаліста.

У "Шахтарі" Фонсека замінить Мірчу Луческу, який працював з командою з 2004-го року.