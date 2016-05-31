Тренер Фонсека вже прибув до Києва, щоб підписати контракт з "Шахтарем"
11:37, 31 травня 2016Футбол
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Португальський фахівець відвідав київський офіс Ріната Ахметова.
Reuters
Португальський тренер Паулу Фонсека прибув до Києва, де сьогодні має підписати контракт з донецьким "Шахтарем". Про це повідомляє Sport Arena.
Сьогодні вранці Фонсека відвідав офіс президента донецького клубу в українській столиці, де, можливо, обговорював останні деталі контракту з "гірниками".
Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін говорив, що про нового тренера "гірників" клуб оголосить 31 травня. На наступний день має відбутися представлення спеціаліста.
У "Шахтарі" Фонсека замінить Мірчу Луческу, який працював з командою з 2004-го року.
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