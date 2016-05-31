Напередодні Євро-2016: Франція обіграла Камерун, Швеція зіграла внічию зі Словенією

Сьогодні в Європі були зіграні два матчі за участю команд, які готуються до Євро-2016.

Збірна Франції на останній хвилині основного часу гри вирвала перемогу у Камеруну з рахунком 3:2. При цьому, в матчі між Швецією і Словенії глядачі голів не побачили.

Франція - Камерун - 3:2 (2:1)

Голи: Матюіді (20), Жиру (41), Пайє (90) - Абубакар (22), Чупо-Мотінг (88).

Швеція - Словенія - 0:0 (0:0)

На Євро-2016 Франція потрапила у групу з Румунією, Албанією та Швейцарією.

Швеція на груповому етапі турніру зіграє з Бельгією, Італією та Ірландією.

Завтра свою форму напередодні Євро-2016 перевірять ще дві збірні - Австрія зіграє з командою Мальти, а Ірландія - проти Білорусі.