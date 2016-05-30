Тренер "Динамо" U-16 вважає, що причиною аварії за участю клубного автобуса стала погана дорога

Причиною аварії, в яку потрапив автобус, що перевозив дитячу команду "Динамо" на матч з "Дніпром", стала погана дорога. Так вважає головний тренер команди U-16 Олексій Драценко, повідомляє MatchDay.

"Це сталося на трасі в Полтавській області між Решетіловкою та Кобеляками. Там на дорозі жахливі ями. Наш автобус знизив швидкість, об'їжджав вибоїни, і біля другої ми фактично зупинилися. Фура не розрахувала дистанцію і в підсумку вдарила нас ззаду. Ми юзом пішли на край дороги і там перекинулися.

Думаю, якщо б у нього була завантажена машина і більше швидкість, ми б полетіли далеко з траси, і нас би збирали по деревах. Якби там була нормальна дорога, такої аварії не сталося б. Тому хочеться побажати депутатам та керівництву області проїхатися по цій дорозі і самим все відчути. Там, навіть якщо пішки йти, можна зламати ногу", - сказав Драценко.

За його словами, водій фури, яка вдарилася в автобус, був тверезим, але не розрахував дистанцію до транспортного засобу "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні команда "Динамо" U-16 потрапила в аварію - після зіткнення з фурою автобус, що перевозив футболістів, перекинувся на бік.