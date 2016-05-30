Збірна Польщі назвала остаточну заявку на Євро-2016

Головний тренер збірної Польщі Адам Навалка оголосив остаточний список з 23 футболістів, які поїдуть на чемпіонат Європи у Франції. Про це повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Головною зіркою збірної Польщі на Євро-2016 буде форвард мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі. Також в команді присутні інші лідери, які виступають в топ-чемпіонатах Європи - Якуб Блащиковскі, Гжегож Криховяк, Лукаш Піщек.

Повністю заявка виглядає так:

Воротарі: Артур Боруц ("Саутгемптон", Англія), Лукаш Фабіанскі ("Суонсі", Англія/Уельс), Войцех Щесни ("Рома", Італія);

Захисники: Тіаго Ционек ("Палермо", Італія), Каміл Глік ("Торіно", Італія), Артур Енджейчик, Міхал Паздан (обидва - "Легія"), Лукаш Піщек ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Саламон Бартош ("Кальярі", Італія), Якуб Вавжиняк ("Лехія");

Півзахисники: Якуб Блащиковскі ("Фіорентина", Італія), Каміл Гросіцкі ("Ренн", Франція), Томаш Йодловєц ("Легія"), Гжегож Криховяк ("Севілья", Іспанія), Бартош Капустка ("Краковія"), Кшиштоф Мачінскі ("Вісла"), Славомір Пешко ("Лехія"), Філіп Старжинскі ("Заглембе"), Петро Зьєлінскі ("Емполі", Італія), Карол Лінетті ("Лех");

Нападники: Роберт Левандовскі ("Баварія", Німеччина), Аркадіуш Мілік ("Аякс", Нідерланди), Маріуш Степінскі ("Рух");

Нагадаємо, в груповому турнірі Євро-2016 збірна Польща потрапила в групу з Україною, Німеччиною та Північною Ірландією.

В рамках підготовки до турніру поляки зіграють товариські матчі проти збірних Нідерландів та Литви.