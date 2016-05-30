Автобус дитячої команди "Динамо" перекинувся по дорозі на матч
20:52, 30 травня 2016Футбол
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Жоден з пасажирів транспортного засобу серйозно не постраждав.
"Динамо" U-16 потрапило у ДТП / matchday.ua
Автобус з футболістами київського "Динамо" 2000 року народження перекинувся по дорозі у Дніпро, повідомляє matchday.ua.
Столична команда U-16 їхала на гру Дитячо-юнацької футбольної ліги України з однолітками з "Дніпра". Всі пасажири, включаючи водія, гравців і тренерів, залишилися цілі, відбувшись порізами і подряпинами.
Винуватцем аварії став водій фури, який при спробі обгону врізався в задню частину автобуса "Динамо".
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