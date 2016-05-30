В УЄФА назвали збірну сезону Ліги чемпіонів

Група технічних експертів УЄФА склала збірну сезону Ліги чемпіонів, до якої потрапили 18 футболістів, повідомляє офіційний сайт організації.

Серед експертів УЄФА відзначимо присутність колишнього головного тренера донецького "Шахтаря" Мірчі Луческу. Крім нього до список фахівців увійшли екс-наставники "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон і Девід Мойес, колишній тренер німецького "Вердера" Томас Шааф, найкращий бомбардир Євро-2000 Саво Мілошевич та інші.

Найкращими футболістами Ліги чемпіонів у сезоні 2015/16 стали:

Воротарі: Ян Облак ("Атлетіко", Іспанія), Мануель Нойер ("Баварія", Німеччина);

Захисники: Дієго Годін, Хуанфран (обидва - "Атлетіко", Іспанія), Тіаго Сілва ("ПСЖ", Франція), Серхіо Рамос, Марсело (обидва - "Реал Мадрид", Іспанія);

Півзахисники: Габі, Коке (обидва - "Атлетіко", Іспанія), Андрес Іньєста ("Барселона", Іспанія), Тоні Кроос, Лука Модріч (обидва - "Реал Мадрид, Іспанія);

Форварди: Антуан Грізманн ("Атлетіко", Іспанія), Луїс Суарес, Ліонель Мессі (обидва - "Барселона"), Роберт Левандовскі ("Баварія", Німеччина), Кріштіану Роналду, Гарет Бейл (обидва - "Реал Мадрид", Іспанія).

Як повідомляв УНІАН, переможцем Ліги чемпіонів в сезоні 2015/16 став мадридський "Реал", який обіграв в фіналі "Атлетіко" в серії пенальті.

Найкращим бомбардиром турніру став форвард "Реала" Кріштіану Роналду, на рахунку якого 16 голів.