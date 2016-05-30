Футболіст Мілевський покинув "Конкордію" і веде перемовини з бухарестським "Динамо"

Колишній форвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський залишив румунську команду "Конкордія", у якій виступав протягом другої половини минулого сезону. Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Спасибі за все, "Конкордія". Це був дивовижний час", – написав Мілевський.

Раніше агент футболіста Олександр Панков в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" повідомив, що зараз ведуться переговори на предмет переходу Мілевського в один із грандів румунського футболу - бухарестське "Динамо".

Артем Мілевський залишив київське "Динамо" в 2013-му році. Після цього нападник виступав в турецькому "Трабзонспорі", хорватських "Хайдуку" і "Спліті". У лютому 2016 року форвард став гравцем "Конкордії", за яку провів 13 матчів, забивши 5 голів.