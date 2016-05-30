Шевчук став 25-м капітаном в історії збірної України

Захисник донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук вчора вивів збірну України на товариський матч з Румунією з капітанською пов'язкою і таким чином став 25-м капітаном в історії національної команди. Про це повідомляє ua-football.com.

37-річний футболіст виступає за збірну України з 2003-го року. На даний момент в його активі 50 матчів у складі головної команди країни.

Нагадаємо, основним капітаном збірної України є півзахисник "Дніпра" Руслан Ротань, який у вчорашній грі з'явився на полі у другому таймі.

Рекордсменом збірної України за кількістю проведених матчів в якості капітана залишається Андрій Шевченко, на рахунку якого 58 таких ігор. Далі йдуть Анатолій Тимощук (41), Олег Лужний (39) і Руслан Ротань (18).

Як повідомляв УНІАН, збірна України в товариському матчі з Румунією здобула перемогу з рахунком 4:3.